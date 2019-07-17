بالفيديو.. كلاب ضالة تثير الخوف في مناطق بالطائف.. ومتحدث الأمانة: جارٍ التعامل معها

انتشرت الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية بالطائف، واتخذتها سكنًا لها ولـ«جرائها»، مهددة بذلك قاطني تلك الأحياء من الكبار والصغار .

ففي حي الشهداء الشمالية وتحديدًا جوار مسجد البقيرة، أصبحت الكلاب الضالة تهدد المارة وأطفال الحي؛ حيث تخرج ليلًا مع جرائها في الشوارع وبين المنازل؛ ما أثار الفزع بين سكان المدينة.

وقال السكان: «إننا أصبحنا نمنع أطفالنا من الخروج حماية لهم، مؤكدين أن أصوات الكلاب المزعجة داخل الحي تؤرق السكان، فضلًا عن خوفهم من مهاجمتها إياهم وقت صلاة الفجر. وطالبوا الأمانة باتخاذ إجراءات سريعة للحد من انتشارها».

Advertisements

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل ابراهيم، في تصريحات لـ«عاجل»، إن أمانة الطائف تنفذ برنامجًا مكثفًا لمكافحة الكلاب الضالة والسائبة وفق الأنظمة التي نصت عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار إلى أن الأمانة تطبق توجيه الوزير بإيقاف عمليات التسميم للكلاب، مؤكدًا أنها جارٍ التعامل معها عبر وضع مصائد مخصصة.

وكانت وزارة البلديات، شكلت لجنة لإيجاد حلول مناسبة مراعاة لعدم قتلها وتحقق هدف الحفاظ على البيئة العامة والصحية.