بالصور.. ‪ مدير «صحة الرياض» يوجه بضرورة الاهتمام بالمرضى وتلمس احتياجاتهم‬‬

وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، اليوم الأربعاء، على جاهزية مجمع الأمل والصحة النفسية بمحافظة الخرج .

وخلال جولته، استعرض التويجري عددًا من أقسام المستشفى وخدماتها وما تضمها من مرافق وتجهيزات لخدمة المرضى، والذي تبلغ سعتها السريرية 200 سرير .

كما استعرض خدمات العيادات الخارجية والرعاية النهارية والطب المنزلي، وكذلك قسم الطوارئ الذي يتسع لـ14 مريضًا للإقامة القصيرة، ووحدة خاصة للتدخلات الطبية المكثفة.

وزار التويجري عددًا من الوحدات المخصصة للتنويم بسعة 25 ضيفًا لكل وحدة، والمخصصة لعلاج مختلف الاضطرابات النفسية وتعاطي المواد المخدرة بشكل منفصل.

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كما استمع للخدمات التي يقدمها المجمع لكلا الجنسين من خلال فرق وبرامج علاجية متنوعة من خلال مختصين مؤهلين للمساهمة في تطور حالة المريض للأفضل من خلال عيادات تعمل على مدى خمسة أيام أسبوعيًّا.

وكذلك مركز الرعاية النهارية للمرضى النفسيين والرعاية المستمرة للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة، والذي يتميز بوحدة مخصصة؛ لإقامة المتعافين في بداية مشوارهم للتخلص من مشكلات التعاطي وسلوكيات الإدمان غير السليمة.

ومن جانبه، نوه مدير عام الشؤون الصحية بالرياض، بتوجيهات أمير المنطقة ونائبه المستمرة على أهمية مضاعفة الجهود وتقديم وتوفير الخدمات الصحية بالمنطقة، وضرورة الاهتمام بالمرضى والحرص على تلمس الاحتياج ‏والاهتمام بتوفير البيئة الصحية المناسبة داخل المرافق الصحية .

وأشار لتوجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة السديدة والتي تصب في مصلحة المريض أولًا، مُشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والاستمرار في الرقي بالخدمات الصحية بالمنطقة.