أمير مكة ونائبه يبحثان مع الوزير آل الشيخ خطط ومشروعات التعليم بالمنطقة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بمقر الإمارة في جدة، اليوم الأربعاء، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ أمير المنطقة ونائبه استعرضا خطط ومشروعات وزارة التعليم في مكة المكرمة والهادفة لتطوير العملية التربوية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.

كما استقبل الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

واستمع الأمير ونائبه إلى نبذة عن أعمال الهيئة بالمنطقة، ومنها تقليل نسبة المبيدات بالأغذية، ومضاعفة أعمال الرقابة والتفتيش خلال النصف الأول لهذا العام مقارنة بمنتصف العام الماضي، التي شملت منشآت الأغذية والأدوية والأجهزة، والمنتجات الطبية بمنطقة مكة المكرمة.

من جانبه، قدّم الدكتور الجضعي شرحًا عن خطة الهيئة لموسم حج هذا العام.