

عمّان 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، رئيس هيئة الأركان الدفاعية النمساوية الفريق أول روبرت براير، الذي يزور الأردن حاليًا.

وبحث الجانبان، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

// انتهى //

19:39ت م

0205





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي رئيس هيئة الأركان الدفاعية النمساوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.