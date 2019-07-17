

الدمام 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

استقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي في مكتبه أمس, وفدًا من فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة.

وقدم وفد فرع وزارة الخدمة المدنية خلال الزيارة شرحًا لخطة الخدمة المدينة لتحديث بيانات الموظفين لتتوائم مع تطلعات الوزارة لتحقيق أعلى مراتب الشفافية وتنمية الموظف بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ , بالإضافة إلى أهداف هذه الخطة التي من شأنها أن تحفظ حقوق الموظف, وعن آلية التحديث لعدد من الموظفين بالفرع وتعميم آلية التحديث لجميع منسوبي فرع المنطقة الشرقية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن التعاون المشترك بين الهيئة وكافة القطاعات ذات العلاقة.

// انتهى //

18:49ت م

0197





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير فرع الأمر بالمعروف بالشرقية يلتقي وفدًا من فرع الخدمة المدنية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.