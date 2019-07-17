السعودية | الشيخ السديس يدشن حملة‪ “‬خدمة الحاج‪ ‬والزائر‪ ‬وسام‪ ‬فخر‪ ‬لنا‪”

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, حملة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي‪ “‬خدمة الحاج‪ ‬والزائر‪ ‬وسام‪ ‬فخر‪ ‬لنا” ‬في موسمها السابع , التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين على أكمل وجه وتعزيز نشر رسالة الحرمين الشريفين للعالمين.

وأوضح معالي الرئيس العام أن الرئاسة حرصت على الاستعداد المبكر لموسم الحج لهذا العام 1440هـ بخطة جرى إعدادها مسبقًا تناولت المحاور التي تحقق الأهداف وتُمكن بعون الله وتوفيقه ضيوف الرحمن من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وسكينة وهدوء والحرص على توجيههم بالحكمة والموعظة الحسنة والتأكد من جاهزية جميع الخدمات على الوجه الذي يتطلع إليه ولاة الأمر – حفظهم الله -.

وبينّ معاليه أن هذه الحملة المباركة تُعنى بهدفين رئيسين من خلال رؤية تحقق الريادة والتميز في خدمة ضيوف الرحمن وزائري مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي حُسن الوفادة للقاصدين وحُسن الهداية للعالمين , مؤكدًا أن بلاد الحرمين حققت الريادة في هذا المجال وسط منظومة من الخدمات المتكاملة يؤديها أبناء هذه البلاد المباركة بكل فخر وشرف واعتزاز .

وأكد معاليه أن القيادة الرشيدة تبذل قصارى جهدها لتوفير أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي, سائلًا المولى عز وجل أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه.

