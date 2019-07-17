السعودية | سفير المملكة لدى لبنان يستقبل وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى لبنان يستقبل وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:53 مساءً, 17 يوليو 2019 م المناطق - واس استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم وزير الدولة اللبناني لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني.

وجرى خلال اللقاء عرض لمجمل المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والاقليمية، بالاضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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