بعد الاقتراب من بن ناصر.. ميلان يخطط لصفقة جزائرية جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت تقارير صحفية رغبة نادي ميلان الإيطالي في التعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي لاعب الترجي التونسي.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن ميلان بعد الاقتراب من التعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر اتخذ خطوة جديدة نحو التعاقد مع زميله بالمنتخب يوسف بلايلي.

وتأتي تقارير رغبة الميلان في التعاقد مع يوسف بلايلي بعد اقتراب تعاقده رسميا مع إسماعيل بن ناصر، لاعب أمبولي الإيطالي وأحد نجوم كأس أمم أفريقيا رفقة المنتخب الجزائري.

أفادت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" بأن ميلان أنهى جميع تفاصيل وبنود التعاقد مع بن ناصر ويبقى فقط موقف أرسنال الإنجليزي.

وأضافت التقارير أن أرسنال يضع بندا يتيح خيار الشراء لبن ناصر من صفوف إمبولي الإيطالي إلا أن "المدفعجية" لا يرغبون في ضم بن ناصر ما يقرب لاعب الجزائر من الانتقال إلى ميلان.

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ويقدم بلايلي الذي يلعب لنادي الترجي التونسي مستويات مميزة خلال مشاركته الحالية مع المنتخب الجزائري بكأس الأمم الأفريقية.

وقاد بلايلي منتخب بلاده للتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 الجمعة في مواجهة المنتخب السنغالي على استاد القاهرة الدولي.

وسجل يوسف بلايلي هدفين خلال مشاركته مع منتخب الجزائر بكأس أفريقيا، هدفا بمرمى منتخب السنغال بدور المجموعات وهدفا آخر في شباك غينيا بدور الـ16 من المسابقة.

يذكر أن يوسف بلايلي تعرض للإيقاف لمدة موسمين في عام 2015 بعد سقوطه في كشف للمنشطات مع فريقه اتحاد العاصمة الجزائري في ذلك التوقيت.

وعاد بلايلي لممارسة كرة القدم من جديد موسم 2017 وانضم لأنجيه الفرنسي ومنه إلى الترجي التونسي الذي حصل معه على لقب دوري أبطال أفريقيا 2018 وحصل على مكانة أساسية بالمنتخب الجزائري الأول.