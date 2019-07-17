فيديو.. أمير نجران يطمئن على صحة الشيخ المكرمي

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - نجران

اطمأنّ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على صحة الشيخ أحمد بن علي الجمالي المكرمي، وذلك خلال زيارته له في مستشفى الملك خالد بنجران اليوم، حيث كان في استقبال سموه شيخ شمل قبيلة المكارمة الشيخ علي بن حاسن المكرمي.

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وأعرب سموه عن صادق دعائه أن يمنّ الله على المريض بالشفاء العاجل، والمزيد من الصحة والعافية.

من جهته عبّر شيخ شمل قبيلة المكارمة عن شكره لسمو أمير المنطقة على زيارته، وتوجيهاته بتقديم أقصى درجات الرعاية الصحية للمريض.