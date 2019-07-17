إطلاق نار يقتل 3 دبلوماسيين أتراك بالعراق

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

لقي ثلاثة دبلوماسيين أتراك مصرعهم في إطلاق نار بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بحسب ما أكده مصدران أمنيان لـ رويترز، وقال التلفزيون الرسمي العراقي إن القتلى الثلاثة دبلوماسيون أتراك ومن بينهم نائب القنصل التركي في كردستان العراق.

وذكر مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على مطعم كان دبلوماسيون أتراك يأكلون فيه.

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وقال التلفزيون الرسمي العراقي إن القتلى الثلاثة دبلوماسيون أتراك ومن بينهم نائب القنصل التركي في كردستان العراق، لكن وزارة الخارجية التركية قالت إن موظفاً واحداً في قنصليتها قُتل في الهجوم.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن القنصل العام كان في مقهى شعبي مع اثنين من مرافقيه في منطقة عينكاوه السياحية، قبل أن يُطلق مسلحون مجهولون النار عليهم، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وجرح 4 آخرين.

وقال ضابط في شرطة أربيل، إن شخصاً واحداً على الأقل نفذ الهجوم ولاذ بالفرار، فيما أشار شهود عيان إلى نشر حواجز أمنية في المكان وفي محيط منطقة عينكاوه، التي تعتبر مركزاً للمطاعم في أربيل.

هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، ونفى المتحدث باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، ديار دنير، أن يكون للحزب علاقة بالهجوم.