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2019-07-17 شاهد.. أمطار مع حبات برد على أحد رفيدة متابعات الخليج 365 - أحد رفيدة هطلت اليوم أمطار على محافظة أحد رفيدة سالت على إثرها الشعاب والأودية. Advertisements ووثّق عادل الأحمري، عضو فريق طقس عسير، بالفيديو لحظة هطول الأمطار التي تخللها تساقط حبات البرد. وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة جريان الأودية والشعاب التي سالت بعد هطول الأمطار.









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