الجوازات: وصول 388.521 حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى اليوم

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى الثامنة صباح اليوم الأربعاء، 388.521 حاجًا، وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 385.480 حاجًا، فيما قدم عن طريق البحر 1276 حاجًا، وعن طريق البر 1815 حاجًا.