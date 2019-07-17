بنك التنمية الاجتماعية “كنف” يطلق تمويل للأرامل والمطلقات بقية 30 ألف ريال رابط التقديم

أعلن “بنك التنمية الاجتماعية” كنف ، عن تمويل للمطلقات الأرامل في المملكة العربية السعودية، بدون رسوم او فوائد، ويستهدف الفئات الأشد إحتياجا، وذلك من خلال منحهن تمويل لمساعدتهن في تحمل أعباء المعيشة، أعلن مدير عام الشركات بالبنك على انه سيضل تقديم الدعم الغير محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال بنك التنمية الاجتماعية، بإستمرار تقديم خدمات تمويلية للمواطنين المستهدفين، لمساعدتهم فى تحمل مسؤليات الحياة، والان سوف نتعرف من خلال هذا الموضوع على شروط التقديم للحصول على تمويل “كنف” للأرامل والمطلقات .

بنك التنمية الاجتماعية

وياتي إنطلاق هذا الدعم لتمكين المراة من تجاوز الصعوبات التي تواجهها، والمساعدة على تطوير المستوي المعيشي، لانهم جزء من المجتمع المنتج ، ويتم الحصول على الدعم من خلال “كنف” دون شرط ان يكون لديهن أبناء ولا يشترط تقديم صك إعالة،ويحق للسيدات التقدم للحصول على هذا الدعم بعد التاكد من إستيفاء كافة الشروط اللازمة، حيث يقدم بدون أى فؤائد وتصل قيمته الى 30 الف ريال، وبأقساط ميسرة للغاية، تصل الى 60 شهر، ويسعى البنك دائما الى دراسة منتجات مناسبة تخدم المواطنين، وتتوافق مع إحتياجاتهم.

وقد تم الإستفادة من خدمات البنك منذ تأسيسه فى عام 1391 هـ عدد 2،6 مليون مواطن ومواطنة، ويمكن للراغبين فى الايتفادة من خدمات البنك ومنتجاته الدخول على الموقع الرسمي لبنك التنمية الإجتماعية عبر هذا الرابط