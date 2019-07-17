ممثل يخسر 26 كيلو من وزنه بسبب السرطان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي فقد الممثل الهندي ريشي كابور 26 كيلوجراما من وزنه أثناء علاجه من مرض السرطان في نيويورك، منذ سبتمبر الماضي. ونقل موقع بوليوود لايف عن كابور (66 عاما) القول «أستطيع أن أؤكد للجميع أن السرطان أصبح خاملا. أحتاج فقط بضعة أسابيع قبل أن أعود لموطني». وأضاف «عندما ذهبت لنيويورك كان شعري ما يزال باللون الأبيض، لذلك انتشرت شائعات أنني لست على ما يرام وأن شعري تحول لونه للأبيض بين ليلة وضحاها».



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