كمبوديا تمنع دخول النفايات البلاستيكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بنوم بنه

تعتزم كمبوديا إعادة 83 حاوية شحن معبأة بنفايات بلاستيكية إلى بلد المنشأ، لم يحدد اسمه، وتغريم المستورد، بعد أن عثرت السلطات على النفايات داخل الحاويات في أحد الموانئ.

ويأتي الإعلان الصادر عن وزارة البيئة وسط تزايد الانتقادات الشعبية في دول جنوب شرق آسيا لواردات النفايات من الدول الصناعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نيث فياكترا، إن مسؤولين يحققون في منشأ النفايات البلاستيكية، وبالتالي من الممكن إعادتها إلى بلد أو بلدان المصدر.