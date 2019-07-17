أمير المدينة المنورة يستقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس_المدينة المنورة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكيل الرئيس لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

واطلع خلال اللقاء على الخطة التشغيلية لأعمال موسم الحج لعام 1440هـ بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

وأوضح الرئيس العام أن الرئاسة حرصت على الاستعداد المبكر لموسم الحج لهذا العام 1440هـ بخطة تم إعدادها مسبقاً , وقد تناولت الخطة المحاور التي تحقق الأهداف وتُمكن بعون الله وتوفيقه ضيوف الرحمن من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وسكينة وهدوء والحرص على توجيههم بالحكمة والموعظة الحسنة والتأكد من جاهزية جميع الخدمات على الوجه الذي يتطلع إليه ولاة الأمر حفظهم الله .

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وأضاف أن الرسالة تتضمن تمكين القاصدين من أداء العبادة والمناسك على بصيرة في بيئة آمنة طاهرة مُثرية , وتحقيق رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية , مرتكزين على أسس مهنية واحترافية وكفاءات بشرية مؤهلة وتقنيات متجددة وشراكات فاعلة .

وبينّ أن قيم الخطة تتضمن عدة نقاط منها حسن الوفادة وتمكين الفريق , وتعظيم الحرمين وإتقان العمل وتبني الإبداع وحب الهداية , مشيراً على أن أهداف الخطة هي الاحتفاء بالقاصدين وإثراء تجربتهم وترسيخ الدور التعليمي للحرمين وتمايزه وتقديمه بجودة عالية والتميز التشغيلي لمرافق الحرمين الشريفين لتمكين القاصدين من أداء عباداتهم بكل يسر وسلام وتطوير منظومة التوجيه والإرشاد للقاصدين .

وذكر أن للخطة التفصيلية محاور منها المحور التوجيهي والتعليمي والمحور الهندسي والتشغيلي والفني والمحور الخدمي والتقني والإعلامي والتطويري والثقافي والاجتماعي والرقابي والقوى العاملة .

وقدم جزيل الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز على حرصهم واهتمامهم لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.