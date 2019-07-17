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دشنت إدارة المرور في محافظة عفيف، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من نظام الرصد الآلي "ساهر"؛ لضبط حركة المرور ورصد مخالفات السرعة آلياً باستخدام الكاميرات الرقمية.
وأنهت الجهة المختصة تركيب الكاميرات في موقعين على الشارع العام بالمحافظة منذ أمس، كما حددت السرعة على الطريق العام بـ80 كيلومتراً في الساعة، وسيتم رصد أي مركبة تتجاوز الحد المسموح به".
وقالت مصادر: إن المخالفات المرصودة تحت بند "تجاوز سرعة" بلغت خلال الـ24 ساعة أكثر من 950 مخالفة، تم رصدها في الموقعين وسجلت مخالفاتها آلياً.
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 06:55 PM
سجّل 950 مخالفة خلال 24 ساعة من تدشينه
دشنت إدارة المرور في محافظة عفيف، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من نظام الرصد الآلي "ساهر"؛ لضبط حركة المرور ورصد مخالفات السرعة آلياً باستخدام الكاميرات الرقمية.
وأنهت الجهة المختصة تركيب الكاميرات في موقعين على الشارع العام بالمحافظة منذ أمس، كما حددت السرعة على الطريق العام بـ80 كيلومتراً في الساعة، وسيتم رصد أي مركبة تتجاوز الحد المسموح به".
وقالت مصادر: إن المخالفات المرصودة تحت بند "تجاوز سرعة" بلغت خلال الـ24 ساعة أكثر من 950 مخالفة، تم رصدها في الموقعين وسجلت مخالفاتها آلياً.
، بدء تشغيل "ساهر" لرصد تجاوز السرعة في مداخل عفيف ،
المصدر : الخليج 365
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