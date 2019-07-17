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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بجدة اليوم، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون دول الخليج العربي تيموثي لندر كينغ، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور، والسفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هينزل.
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 06:49 PM
جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بجدة اليوم، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون دول الخليج العربي تيموثي لندر كينغ، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور، والسفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هينزل.
، "الجبير" يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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