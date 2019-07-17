، وكيل "النقل" للتشغيل والصيانة يتفقَّد جاهزية الطرق لموسم الحج ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن ولضمان سلامة وانسيابية وكفاءة الحركة

تفقّد وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، سير العمل واستعدادات وزارة النقل في كلٍّ من: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة لموسم حج 1440هـ؛ للوقوف على أعمال واستعدادات المساهمة في شرف خدمة ضيوف الرحمن، ولضمان سلامة وانسيابية وكفاءة حركة تنقّل الحجاج، والتأكد من الجاهزية الكاملة للطرق التابعة للوزارة؛ تنفيذاً لخطة النقل لموسم الحج 1440.

رافق "الشامي" في جولته التفقدية اليوم: مستشار وزير النقل والمشرف العام على الاتصال المؤسسي والتسويق، والمتحدث الرسمي ياسر بن عبدالعزيز المسفر، ومدير عام إدارة الصيانة بالوزارة المهندس عمر قربان، ومدير إدارة الطوارئ والكوارث المهندس سعد القحطاني، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة المهندس ماجد الحربي.

وتضمَّنت الجولة التفقدية الاطلاع على عدد من التجهيزات لخطة النقل وخطة الطوارئ، ومتابعة أعمال المقاولين بالمنطقة، وعلى سير الأعمال وجودة وسلامة الطرق، كما شهدت الوقوف على جاهزية الطرق التابعة لوزارة النقل المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجاهزيتها.

وتحرص وزارة النقل مع كافة قطاعات منظومة النقل، على تكثيف الجهود والتكامل مع الجهات الأمنية والخدمية لخدمة ضيوف الرحمن، وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله– والتي تقضي بأن تكون جميع المرافق الحكومية على أهبة الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات وأكملها لحجاج بيت الله الحرام ولضيوف الرحمن.