أمير مكة المكرمة ونائبه يستقبلان وزير التعليم والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، بمقر الإمارة في جدة ، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ .

واستعرض الأمير خالد الفيصل ، والأمير بدر بن سلطان ، خطط ومشاريع وزارة التعليم في منطقة مكة المكرمة والهادفة لتطوير العملية التربوية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 .

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كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، في مقر الإمارة بجدة ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي .

واستمع الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن أعمال الهيئة بالمنطقة ، ومنها : تقليل نسبة المبيدات بالأغذية ، ومضاعفة أعمال الرقابة والتفتيش خلال النصف الأول لهذا العام مقارنة بمنتصف العام الماضي ، والتي شملت منشآت الأغذية والأدوية والأجهزة ، والمنتجات الطبية بمنطقة مكة المكرمة .

من جانبه قدّم الدكتور الجضعي شرحاً عن خطة الهيئة لموسم حج هذا العام .