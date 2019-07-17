السعودية | بعد 35 عاما من إطلاقها.. الجنادرية تبدأ رحلة جديدة

شكرا لقرائتكم بعد 35 عاما من إطلاقها.. الجنادرية تبدأ رحلة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد قرار مجلس الوزراء نقل المهمات المتعلقة بإقامة وتنظيم فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "مهرجان الجنادرية"، من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة، ينتظر أن يبدأ المهرجان العريق رحلة متجددة من عمره، بعد أن أوكل إلى الجهة المناسبة التي تعنى بالتراث والثقافة بعد 35 عاماً من انطلاقته.

واستطاع مهرجان الجنادرية الذي انطلق عام 1985، أن يسجل حضوراً مميزاً كل عام في السعودية، وأضحى من أهم المناسبات الثقافية في مجالات الثقافة والتراث والفنون، التي يحضرها قيادات سياسية وكبار المسؤولين ومفكرين وأدباء من مختلف دول العالم.

ويمتزج في مهرجان الجنادرية عبق التاريخ التليد، للهوية السعودية العربية الإسلامية، وتأصيل ونتاج الحاضر الزاهر، وتأكيداً للموروث الشعبي الوطني بشتى جوانبه، والحفاظ عليه ليبقى ماثلاً للأجيال القادمة.

وبدأت فكرة المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، الذي يحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصدور الأمر الكريم في عام 1405هـ / 1985 في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وكانت بذرة بذرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ورعاها حتى نمت وأثمرت، وأنتجت من مختلف صنوف الثقافة والتراث العربي الأصيل لتعرضها في قرية متكاملة تضم ألوانا من تراث المملكة الأصيل.