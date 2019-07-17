فتح المحلات وقت الصلاة توصية لمجلس الشورى وجدل على تويتر

ما زال الجدل حول فتح المحلات وقت الصلاة مستمر خاصة بعد أن أصبح تريند في المملكة العربية السعودية، سواء على مواقع التواصل الإجتماعي أو محركات البحث، وكان لتصريح مساعد الدكتور رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أكبر الأثر في ذلك حيث أكد أن هناك توصية بالفعل للمجلس تم إحالتها للجنة المختصة لدراسة ذلك الأمر، ولكن لما يحدد توقيت مناقشة تلك التوصية أو موعد رفعها للمجلس، وفور إطلاق هذا التصريح وانطلق النشطاء على تويتر بتدشين وسوم بعضها يطالب بالفعل بغلق المحلات، والبعض الآخر يطالب بعدم تطبيق تلك التوصية.

تويتر يشتعل بهاشتاج فتح المحلات وقت الصلاة

استند من طالب بعدم غلقها إلى عدة أسباب منها أنه عند قيام العاملين بها غلقها وقت الصلاة لا يذهبون لأدائها، حيث يتواجدون خلفها يقومون بالتدخي،ن بينما ينتظر أمامها النساء والأطفال وكذلك الشباب لحين انتهاء الصلاة، مما يؤدي إلى المعاناة والاختلاط في كثير من الأوقات، وأضاف آخرون أن الصلوات مستمرة والجماعات متعاقبة في مختلف المساجد ،وعندما تدخل لأي مسجد تجد جماعة قائمة يمكنك اللحاق بها، وفي الوقت نفسه طالب آخرون بأنه على الأقل يجب فتح المحلات وقت الصلاة التي تعمل في أشياء ضرورية للمواطنين مثل الصيدليات ومحطات الوقود.

ووصف آخرون القرار بالممتاز لأنه سوف يزيد الاستثمار على حد زعمهم، وسوف يدفع بالعديد من الشركات إلى الأسواق السعودية، وتوقع كثيرون أن التوصية سوف يتم قبولها وتعلن كقرار واجب التنفيذ عن قريب، وتابع مساندو فتح المحلات وقت الصلاة دفاعهم عن ذلك بقولهم أنه لا يوجد سند شرعي لذلك.