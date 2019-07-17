رابط تسجيل المسار الالكتروني للحجاج القطريين 1440هـ KSA السعودية تسجيل البيانات وحجز البرامج...

نتابع معكم من خلال عرب نيوز، اطلاق المملكة العربية السعودية لخدمة المسار الالكتروني للحجاج القطريين، عهبر رابط وظزارة الحج والعمرة، كما نتابع التفاصيل ورابط التسجيل من خلال تلك السطور القادمة، المسار الالكتروني للحجاج القطريين

هذا وقد وتتواصل عمليات التسجيل في المسار الإلكتروني لتقديم الطلبات لحجاج الداخل من المقيمين في المملكة، ووفقا لآخر التصريحات، عن اكتمال أكثر من نسبة 98% من الأماكن المتاح حجزها، وما زال الحجز مفتوحا وفقا للبرامج المناسبة لكل متقدم.

حرصا من وزارة الحج السعودية على توفير كافة التسهيلات والسبل المسيرة للمواطنين، نتطرق إلى تصريح الحج وكيفية التسجيل والحصول عليه من خلال العديد من الخطوات، وذلك للمقيمين داخل المملكة، فحرصت على اطلاق المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني للحج 1440.

المسار الالكتروني للحجاج القطريين

أعلنت المملكة السعودية عصر اليوم، عن اطلاق رابط تسجيل المسار الالكتروني للحجاج القطريين، من خلال رابط وزارة الحج والعمرة من هنا، حتلى يتمكن الحجاج القطريين من تسجيل بياناتهم الخاصة بهم واختيار برامج الحج التي تتناسب معهم، كما ناشدت الحكومة السعودية المسؤولين والقائمين بعدم حجب الروابط الرسمية الالكترونية كما تم مسبقا.

المسار الالكتروني لحجاج الداخل

أطلقت المملكة العربية السعودية منذ أيام المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وذلك استعدادا اقتراب موسم الحج لهذا العام، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى والتي تضمنت التعرف على المسار الالكتروني وكافة الخدمات التي تم توفيرها، تمهيدا في البدء بتطبيق المرحلة الثانية من البرنامج والتي تشمل التسجيل الفعلي.

وهدفت المرحلة الثانية من البرنامج، إلى تعرف ما يقرب من 230 ألف حاج من خلال 190 شركة ومؤسسة خاصة بحجاج الداخل، إلى مجموعة من الباقات والبرامج التي سيتم تقديمها للحجاج هذا العام، على أن يتم الدخول إلى رابط وزارة الحج، واختبار البرامج المفضلة والتي تتناسب مع كل حاج وتنفيذ الحجز.

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كما عملت المملكة هذا العام من التطوير بمنظومة الحج، من خلال اطلاق تصريح الحج كي يتمكن المقيمين في الداخل من تقديم استثناء من أجل تكرار الحج.

المسار الإلكتروني 1440

ويمكن للمواطنين المقيمين بالمملكة السعودية الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام التسجيل في المسار الالكتروني على رابط وزارة الحج من خلال اتباع الخطوات التالية عقب التعرف على المراحل المختلفة للبرنامج:

اولا مرحلة التعريف بالبرنامج وتكوين المفضلة من خلال البحث في البرنامج مدينة القدوم البرنامج والنفرة متعجل أو متأخر.

تكوين المفضلة من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

حفظ القائمة واضافة البرامج إلى المفضلة وإضافة المرافقين.

ثم تأتي المرحلة الثانية من إجراءات وتأكيد الحجز، بدءا من الأول من ذي القعدة وحتى السابع من ذي الحجة 1440.

تسجيل حج الداخل 1440

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التسجيل في المسار الالكتروني

يمكنك عزيزي المواطن اتباع الخطوات التالية في التسجيل في المسار الإلكتروني من خلال :

الدخول على الرابط الرسمي لوزارة الحج من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

كتابة البيانات الشخصية والتي تثبت أحقيتك في أداء فريضة الحج.

اختيار البرنامج المفضل واصدار الفاتورة.

يتم تسديد الفاتورة.

إرسال وزارة الحج لبيانات المتقدم إلى الشركة السياحية.

توفير الشركة السياحية كل الخدمات والإمكانات من أجل استقبال الحاج طبقا للبرنامج الذي قام باختياره.

تتزايد عمليات البحث عن المسار الإلكتروني من أجل التسجيل في برامج الحج المقدمة هذا العام من قبل الوزارة وفقا للبرامج المحددة.

باقات الحج الإضافية للمسار الالكتروني 1440

باقة الضيافة 1 7561- 8161 ريال الإقامة في مكة المكرمة باقة الضيافة 2 7310- 7910 ريال الإقامة في مكة المكرمة باقة الضيافة 3 6508- 7108 ريال الإقامة في مكة المكرمة باقة الضيافة 4 5708- 6308 ريال الإقامة في مكة المكرمة باقة ضيافة 1 أبراج 11905 ريال الإقامة في ابراج منى التابعة لشركة منى العقارية باقة اقتصادي 1 منخفض التكلفة 3447- 4797 ريال يتم تقديم البرنامج لكافة المخيمات باقة اقتصادي 2 الحج الميسر 3465 ريال إقامة الحجاج بمكة ومشعر عرفات

ما زالت عمليات التسجيل في المسار الالكتروني لحجاج الداخل متزايدة، حرصا من المواطنين على الاستفادة من البرامج الخدمية المتنوعة والتي تم توفيرها والتي تتناسب مع كل فرد، على أن يتم التسجيل من خلال الرابط الرسمي لبوابة الحج والعمرة السعودية.