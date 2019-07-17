تحسين مستويات المعلمين 7371 معلما و معلمة على المستوى الخامس والسادس في السعودية moe.gov.sa

نتابع معكم أخبار المملكة العربية السعودية، حيث نتابع اعلان وزارة التربية والتعليم السعودية عن تحسين مستويات عدد من المعلمين والمعلمات التابعين لوزارة التربية والتعليم السعودية من شاغلي بعض الوظائف التعليمية، من خلال نقلهم من المستوى الحالي إلى المستوى الأعلى، تجسين مستويات المعلمين.

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تحسين مستويات المعلمين

حرصا من وزارة التعليم على تحقيق التوازن النفسي والإستقرار الوظيفي لدى المعلمين، دعا الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019 ،إلى تحسين مستويات عدد 7371 معلم ومعلمة، من الشاغلين للوظائف التعليمية التابعة لوزارة التعليم، على أن يتم تحسين المستوى من خلال نقلهم للمستوى الخامس والسادس، جاء ذلك أملا في تحقيق الرسالة التعليمية على أفضل وجه وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

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هذا وقد بلغ عدد المعلمين والمعلمات المنقولين إلى المستوى الخامس (7268) معلم/ معلمة، في حين بلغ عدد المعلمين والمعلمات ممن تم نقلهم إلى المستوى السادس (103) معلم/ معلمة.

هذا وقد أوضح وزير التعليم حمد أل الشيخ أن في قرار تحسين مستويات المعلمين والذين شملهم القرار، تم الإخذ في الاعتبار المفاضلة بين المؤهلات العليا الحاصل عليها المعلمين، هذا وسيتم محاملتهم وفق قانون( 18/أ) من قانون الخدمة المدنية السعودية.