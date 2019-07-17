، "آل الشيخ": المملكة تأخذ بكل جديد ومتطور لخدمة حجاج بيت الله الحرام ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بما تحقق في المشاريع من منجزات لضمان راحة ضيوف الرحمن

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة العربية السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله تعالى- تأخذ بكل جديد ومتطور في كل ما يخدم حجاج بيت الله الحرام، ويهيئ الأجواء المناسبة لأدائهم نسكهم في أفضل حال.

جاء ذلك خلال جولة "آل الشيخ" التفقدية اليوم، على مساجد المشاعر المقدسة؛ للوقوف على جاهزية المساجد ومرافق الوزارة التي تخدم ضيوف الرحمن، والوقوف على سير المشروعات التطويرية بمساجد المشاعر والمرافق التابعة لها؛ لتقديم أرقى الخدمات للحجاج كي يؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة، بما يحقق رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين في كافة مجالات العمل الإسلامي، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

وبدأ وزير الشؤون الإسلامية، الجولة بتفقد مسجد نمرة بمشعر عرفات، ثم مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، ومسجد الخيف بمشعر منى، ومقار التوعية الإسلامية بالحج حيث أطلع خلال الجولة على ما تم إنجازه من مشاريع التوسعة والترميمات، التي أجريت في مساجد المشاعر المقدسة، إلى جانب ما سيقدم لضيوف الرحمن من أعمال وبرامج تسهم في التيسير على الحجاج.

واطّلع "آل الشيخ" خلال الجولة، على كل الاستعدادات القائمة لإطلاق أكبر مشروع لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف بالمشاعر المقدسة، كما وقف على مشروع توريد وتركيب مولدات احتياطية لمساجد المشاعر والمواقيت ومساجد الحل بمكة المكرمة، ومشروع معالجة الهيكل الخرساني بمسجد الخيف بمنى، وآخر الاستعدادات لتجهيز كبائن التوعية الإسلامية بالحج في مساجد المشاعر، ومشروع تركيب كاميرات مراقبة أمنية.

ووجه الوزير "آل الشيخ"، باستكمال كل الاستعدادات اللازمة قبل توافد الحجاج، بحيث تكون في أعلى جاهزية، وخصوصاً تكثيف صيانة دورات المياه في مساجد المشاعر المقدسة وتجهيزها بكل ما تحتاجه من متطلبات.

وقال "آل الشيخ": إن "هذه المساجد أنشئت قبل أكثر من أربعين عاماً، وكانت في وقتها من أفضل المساجد، لكن مع تطور الوقت تم تطوير هذه المساجد بمثل هذه المشاريع النوعية، التي روعي في تنفيذها توفير أعلى معايير الجودة والمواصفات، في إطار الدعم الكبير الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لتوفير كل الإمكانات ليؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بكل راحة واطمئنان وأجواء إيمانية".

وأشاد الوزير بما تحقق في هذه المشاريع من منجزات سوف تنعكس إيجاباً على الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام هذا الموسم، سائلاً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات ولاة أمر هذه البلاد المباركة.

ورافق الوزير "آل الشيخ" خلال الجولة، المدير العام للمشروعات والصيانة بالوزارة أسامة بن حمد الجفال، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة سالم بن حاج الخامري، والمستشار الشيخ محمد بن عبدالله آل الشيخ، والمستشار الشيخ تركي بن محمد الداؤود، وعدد من مهندسي المشاريع بالفرع.

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