، "بن ماجد" يقلِّد مدير الدفاع المدني بجدة رتبة "عميد" ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قلّد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، اليوم، رتبة عميد لمدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة الدكتور عبد العزيز الزهراني.
وهنأ الأمير مشعل بن ماجد، العميد "الزهراني" بصدور الأمر السامي بترقيته، متمنيًا له التوفيق والسداد في خدمة الدين والوطن.
من جهته عبّر مدير الدفاع المدني بجدة عن شكره وتقديره للقيادة على هذه الثقة الغالية، ولمحافظ جدة على هذه اللفتة الكريمة، سائلاً المولى -عز وجل- أن تكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.
حضر مراسم التقليد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري.
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 05:39 PM
قلّد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، اليوم، رتبة عميد لمدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة الدكتور عبد العزيز الزهراني.
وهنأ الأمير مشعل بن ماجد، العميد "الزهراني" بصدور الأمر السامي بترقيته، متمنيًا له التوفيق والسداد في خدمة الدين والوطن.
من جهته عبّر مدير الدفاع المدني بجدة عن شكره وتقديره للقيادة على هذه الثقة الغالية، ولمحافظ جدة على هذه اللفتة الكريمة، سائلاً المولى -عز وجل- أن تكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.
حضر مراسم التقليد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري.
، "بن ماجد" يقلِّد مدير الدفاع المدني بجدة رتبة "عميد" ،
المصدر : الخليج 365
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