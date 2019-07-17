، "لتبقى" تنصح بوضع الثلاجة في مكان بارد داخل المطبخ ،

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أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة المستهلكين بضبط درجة الحرارة "الثرموستات" على "2 إلى 4" درجات مئوية للثلاجة؛ لأنه يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلّل من استهلاك الطاقة.
ونصح المركز بالعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ ومنها شراء الأجهزة ذات الكفاءة الأعلى في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما ارتفع مستوى البطاقة إلى الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.
وتضمَّنت النصائح: ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط؛ مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.
وأكد ضرورة الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ وذلك للتقليل من تسرُّب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.
وأشار المركز إلى أهمية وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ، وتجنُّب وضعها في المواقع الحارة مثل "المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الموقد".
ودعا إلى عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد؛ وذلك قبل وضعه في الثلاجة؛ حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.
واختتم المركز بالقول: عند السفر لمدة طويلة يُنصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 05:31 PM
المركز شدّد على ضرورة تجنُّب وضعها في المواقع الحارة
أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة المستهلكين بضبط درجة الحرارة "الثرموستات" على "2 إلى 4" درجات مئوية للثلاجة؛ لأنه يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلّل من استهلاك الطاقة.
ونصح المركز بالعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ ومنها شراء الأجهزة ذات الكفاءة الأعلى في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما ارتفع مستوى البطاقة إلى الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.
وتضمَّنت النصائح: ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط؛ مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.
وأكد ضرورة الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ وذلك للتقليل من تسرُّب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.
وأشار المركز إلى أهمية وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ، وتجنُّب وضعها في المواقع الحارة مثل "المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الموقد".
ودعا إلى عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد؛ وذلك قبل وضعه في الثلاجة؛ حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.
واختتم المركز بالقول: عند السفر لمدة طويلة يُنصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.
، "لتبقى" تنصح بوضع الثلاجة في مكان بارد داخل المطبخ ،
المصدر : الخليج 365
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