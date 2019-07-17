“هيئة الاتصالات” تكشف عن الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت بالمملكة-صورة

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن الشركات الأكثر تحسنًا في تقديم خدمات الإنترنت بالمملكة، خلال الربع الثاني لعام 2019م. وذكرت الهيئة أن مؤشرات أداة “مقياس” الذي يرصد المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت المقدمة في المملكة، أظهرت أن شركة الاتصالات السعودية (STC) حققت أعلى متوسط للأداء بلغ 37.2 ميجابت في الثانية بنسبة ارتفاع 5.1% مقارنة بالربع الماضي.

وحققت شركة موبايلي 35.3 ميجابت في الثانية بنسبة تحسن بلغت 27.0% تليها شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بمتوسط سرعة 32.9 بنسبة تحسن 16.3%. يذكر أن الهيئة دشنت مبادرة “مقياس” لرصد جودة استخدام الإنترنت في المملكة، ودعت مستخدمي الإنترنت في جميع مناطق المملكة للمشاركة والتفاعل في عمل القياسات، للمساهمة في تحديد أوجه التحسين الممكنة والارتقاء بجودة خدمات الإنترنت المقدمة لهم.