كيف تمكنت البحرية السعودية من إنقاذ سفينة حربية بريطانية قبل استهدافها بقارب إيراني مفخخ ؟

ذكرت مصادر بريطانية أن قارباً مفخخاً غير مأهول كان يرصد سفينة حربية بريطانية في طريقها إلى الخليج العربي للاشتراك في حماية ناقلات النفط في المنطقة، ما جعلها ترفع التأهب إلى الحالة القصوى. وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن القارب المفخخ كان يستهدف المدمرة “إتش إم إس دونكان”، قبالة سواحل البحر الأحمر، وأنه كان يمكنه إحداث فجوة كبرى في جسم المدمرة لو نجح في الارتطام بها، بحسب ما نقل موقع “إندبندنت عربية”.

وذكرت الصحيفة، أن البحرية السعودية كشفت القارب الذي كان يترصد المدمرة البريطانية، في طريقها إلى الخليج. وتعهدت إيران بالانتقام لتوقيف البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق، كانت في طريقها لتزويد النظام السوري بالنفط، رغم الحظر الأوروبي.