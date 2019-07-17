بالأسماء.. «الشمالية» تعلن موعد سحب قرعة المنح الملكية بمدينة عرعر

أعلنت منطقة الحدود الشمالية، ممثلةً في الإدارة العامة للأراضي والقضايا والمنح، اليوم الأربعاء، موعد سحب القرعة للمواطنين والمواطنات الذين صدرت لهم أوامر سامية (منح ملكية) بمدينة عرعر.
وذكر بيان صادر عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»، أنَّه تقرَّر إجراء القرعة يوم 21 / 11 / 1440 هـ، وذلك على مسرح الأمانة في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
وأوضح البيان أنّه تمّ استكمال بيانات المواطنين والمواطنات، وسيكون السحب حسب الأسماء المعلنة.
ودعت أمانة المنطقة، الجميع للحضور في الموعد المحدَّد، مصطحبين معهم أصل بطاقة الأحوال أو من ينوب عنهم بوكالة شرعية، موضحةً أنّ لجنة المنج ستقوم بالسحب للذين لم يحضروا.
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