إنشاء أكبر أكاديمية صيانة طيران في الشرق الأوسط بمطار الملك فهد بالدمام

وقَّع المركز السعودي الوطني للطيران في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع أكاديمية «لوفتهانزا» الألمانية، تتضمَّن إنشاء أكبر أكاديمية عالمية للتدريب على صيانة الطيران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الرئيس التنفيذي للمركز لورانس ويد قوله إنَّ إنشاء أكاديمية لوفتهانزا لصيانة الطيران هي الأشهر في العالم وتحظى بسمعة عالمية كبيرة في هذا المجال، مبينًا أنّه من المقرر أن تخرج الأكاديمية 2000 فني طيران بمختلف التخصصات سنويًّا من الفنيين المحترفين العاملين على الطائرات الكبيرة المدنية والعسكرية؛ حيث يتم تأهيلهم مباشرة من قبل شركة لوفتهانزا الألمانية بالتعاون مع المركز في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وأضاف: «العالم ينظر إلى صناعة الطيران في المملكة واقتصادها بنظرة تختلف عن جميع دول الشرق الأوسط.. العالم يمُيّز أنَّ المملكة تقع ضمن الدول العشرين الأكبر اقتصادًا في العالم، كما أنَّ شركات الطيران وأصحاب هذه الصناعة يعلمون أنَّ المملكة لديها 27 مطارًا وخمس شركات طيران تنمو بتسارع مميز ويقرؤون في رؤية المملكة الاقتصادية 2030 اعتماد الدولة وتوجهها لفتح القطاع الخاص المميز في العالم للدخول للسوق السعودي ولتمكين شباب الوطن من المهن التي لم يتوافر التأهيل عليها في الماضي وليشاركوا في نهضة بلادهم والاستفادة من النمو الاقتصادي المزدهر في البلاد وللحصول على وظائف وتخصصات جديدة غير التخصصات والأعمال التي جرت العادة على أن يلتحق بها شباب المملكة خريجو الثانوية العامة».

وأوضّح أنّ الأكاديمية ستقدِّم التدريبات وتخرج فنيين جاهزين لسوق العمل مؤهلين ومرخصين من ألمانيا وبرخص أوروبية يتم تأهيلهم لاحقًا برخص سعودية موازية للرخص المعمول بها لهيئة الطيران.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية بعد تدشين المرحلة الأولى من المركز السعودي الوطني للطيران على يد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في 12 سبتمبر 2018، حيث تمّ افتتاح وتدشين أكاديمية أكسفورد العالمية للطيران بالدمام.