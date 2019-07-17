رئيس «نزاهة» يُعدِّد مزايا نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ثمَّن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المحيسن قوله، إنّ الموافقة على هذا النظام تأتي استمرارًا لنهج القيادة الرشيدة في دعم جهود مكافحة الفساد بكل صوره وأساليبه، ما يعزِّز دور الهيئة والجهات المختصة في تنفيذ مهامها المتعلقة بحماية المال العام والمحافظة عليه.

وأكد المحيسن، أنَّ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يأتي امتدادًا للعناصر المحققة لرؤية المملكة 2030، التي منها إيجاد بيئة تنافسية جاذبة تتسم بالشفافية والنزاهة في جميع إجراءات المشتريات والأعمال، إضافةً لما نصّ عليه النظام من إعداد لوائح لتنظيم تضارب المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام، وأخرى لتنظيم سلوكيات وأخلاق القائمين على تطبيقه.

وأوضح أنَّ الهيئة تعمل على تطوير الأنظمة والإجراءات الحكومية وفق جانبها الوقائي، من خلال رفع المقترحات والسياسات الهادفة إلى الحد من الفساد، وتطبيق التعاملات الإلكترونية في المشتريات الحكومية.

وأعرب رئيس الهيئة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على ما تحظى به «نزاهة» من دعم القيادة الحكيمة، الذي كان له الأثر في تعزيز عملها، ومباشرتها اختصاصاتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، نحو مكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاسبة المقصرين.