إنشاء أكبر أكاديمية صيانة طيران بالشرق الأوسط

وقع المركز السعودي الوطني للطيران في مطار الملك فهد الدولي بالدمام مذكرة تفاهم مع أكاديمية «لوفتهانزا تكنيك» الألمانية، حيث تتضمن الاتفاقية إنشاء أكبر أكاديمية عالمية للتدريب على صيانة الطيران. وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي الوطني لطيران، لورانس ويد، أن إنشاء أكاديمية لوفتهانزا لصيانة الطيران هي الأشهر في العالم وتحظى بسمعة عالمية كبيرة في هذا المجال، مبينًا أنه من المقرر أن تخرج الأكاديمية 2000 فني طيران بمختلف التخصصات سنوياً من الفنيين المحترفين العاملين على الطائرات الكبيرة المدنية والعسكرية، حيث يتم تأهيلهم مباشرة من قبل شركة لوفتهانزا الألمانية بالتعاون مع المركز السعودي الوطني للطيران في مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وأفاد أن العالم ينظر إلى صناعة الطيران في المملكة وإلى اقتصاد المملكة بنظرة تختلف عن جميع دول الشرق الأوسط، مفيدًا أن العالم يميّز أن المملكة من ضمن الدول الـ20 الأكبر اقتصاداً في العالم، كما أن شركات الطيران وأصحاب هذه الصناعة يعلمون أن المملكة لديها 27 مطاراً و5 شركات طيران تنمو بتسارع مميز، ويقرؤون في رؤية المملكة الاقتصادية 2030 حول اعتماد الدولة وتوجهها لفتح القطاع الخاص المميز في العالم للدخول للسوق السعودي، لتمكين شباب دوت الخليج من المهن التي لم يتوفر التأهيل عليها في الماضي حتى يشاركوا في نهضة بلادهم والاستفادة من النمو الاقتصادي المزدهر في البلاد، وكذلك للحصول على وظائف وتخصصات جديدة غير التخصصات والأعمال التي جرت العادة على أن يلتحقوا بها شباب المملكة من خريجي الثانوية العامة. وبين أن الأكاديمية ستقدم التدريبات وتخرج فنيين جاهزين لسوق العمل، حيث تم تأهيلهم في ألمانيا برخص أوروبية، وسيتم تأهيلهم لاحقاً برخص سعودية موازية للرخص المعمول بها لهيئة الطيران. ويأتي توقيع هذه اتفاقية بعد تدشين المرحلة الأولى من المركز السعودي الوطني للطيران على يد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في 12 سبتمبر 2018، حيث تم افتتاح وتدشين أكاديمية أكسفورد العالمية للطيران بالدمام.



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