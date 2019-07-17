السعودية اليوم / بلدي الوجه يقوم بجولة ميدانية على المحافظة



الوجه 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

قام أعضاء المجلس البلدي بمحافظة الوجه صباح اليوم بجولة ميدانية على عدد من المشاريع القائمة والجاري تنفيذها بالمحافظة ،بحضور رئيس البلدية المهندس محمود بن عبدالله العطوي .

وأوضح رئيس المجلس البلدي أحمد بن محمود الشريف أن الهدف من الجولة هو تفعيل دور المجلس البلدي بإعداد تقارير ميدانية عن المشاريع القائمة ورصد الملاحظات لتدارسها مع الجهات التنفيذية بالبلدية خلال انعقاد الجلسة القادمة , مشيراً إلى التجاوب الإيجابي من قبل البلدية واستعداد القائمين عليها لتقديم ما في وسعهم ووفق الإمكانات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن .

حيث استمع الأعضاء إلى شرح على بعض التعديلات التى اقترحتها البلدية على بعض الطرق ووضع حلول لبعض المشكلات لها .

كما تم الوقوف على الممشى الجديد المقترح على الطريق الدائري بطول 450 م بالقرب من شاطئ زاعم السياحي ،بعد ذلك توجه الأعضاء إلى الكورنيش الجنوبي والوقوف على الجزء المنهار والاطلاع على خطة العمل التى ستنفذ بعد الموافقة علىها من قبل الجهات المختصة بذلك.

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17:19ت م

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