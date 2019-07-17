السعودية اليوم / مدير خدمات المياه بجازان يتفقد فرع المياه بمحافظة بيش



بيش 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

تفقد مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر اليوم , فرع الإدارة بمحافظة بيش ، مطلعًا على سير العمل بمشروعات خدمات المياه والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها ومشروعات الصيانة والتشغيل بمحافظة ضمد والمراكز والأحياء والقرى التابعة لها.

والتقى مدير عام خدمات المياه بجازان خلال جولته التفقدية للفرع, محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة , وبحث معه الموضوعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي وإيصال خدمة المياه من خلال تحسين الشبكات القديمة وتنفيذ شبكات للأحياء الجديدة بالمحافظة ومتابعة مشروعات الصيانة والتشغيل , وغيرها من الموضوعات التي ذات العلاقة بعمل المياه بالمحافظة والسبل الكفيلة بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين المياه.

واطلع مدير عام مياه جازان على فرع خدمات المياه بالمحافظة , فيما ألتقى مدير فرع المياه ببيش عمر بن يحي الموكلي ومنسوبي الفرع, مستمعًا لشرح مفصل عن الخدمات المقدمة للأهالي وسير العمل ومراحل الإنجاز بمشروعات خدمات المياه المنفذة والجاري تنفيذها بمحافظة بيش والمراكز والقرى التابعة لها.

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17:09ت م

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