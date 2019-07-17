السعودية اليوم / مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة يستقبل وفدًا من وزارة الخدمة المدنية



مكة المكرمة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

استقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري اليوم, وفداً من وزارة الخدمة المدنية, وذلك بمقر الهيئة في العاصمة المقدسة.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عمل الأنظمة المتعلقة بلائحة الموارد البشرية الجديدة والاطلاع على كيفية العمل على برنامج بياناتي المختص بموظفي المؤسسات الحكومية والانظمة الجديدة المتعلقة بلائحة الموارد البشرية.

وأشاد الشيخ العمري بالتعاون القائم مع وزارة الخدمة المدنية لتقديم أرقى الخدمات وتسهيل ما يحتاجه الموظف خلال مسيرته الوظيفية, مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تحظى باهتمام ودعم معالي الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند.

حضر اللقاء عدد من منسوبي هيئة مكة المكرمة.

// انتهى //

17:09ت م

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