السعودية اليوم / نائب أمير منطقة حائل يتفقد مطار حائل الدولي



حائل 14 ذو القعدة 1440هالموافق 17 يوليو 2019م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم مطار حائل الدولي, حيث كان في استقبال سموه مدير عام المطارات الشمالية مدير مطار حائل الدولي خالد بن يحيى السيف ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الحكومية والأمنية والتشغيلية العاملة بمطار حائل الدولي .

واستهل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن جولته على مرافق المطار وخدماته وتابع سموه الحركة التشغيلية بصالات الركاب " القدوم والمغادرة الداخلية والدولية وصالة إنهاء اجراءات السفر " وجميع مرافق المطار .

واستمع سموه لشرح من مدير مطار حائل الدولي خالد بن يحيى السيف عن ابرز التحديات واليات العمل المتخذة لضمان تواصل أعمال التطوير في مطار حائل الدولي بشكل أفضل بإذن الله .

وفي ختام الزيارة أعرب نائب أمير منطقة حائل عن شكره للجميع حاثاً على مضاعفة الجهود واستمرار العمل بما يخدم المنطقة وأهلها ويوفر خدمات شاملة للمسافرين من وإلى مطار حائل الدولي .

رافق سموه خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الغرف

// انتهى //

16:46ت م

0152



حائل 14 ذو القعدة 1440هالموافق 17 يوليو 2019م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم مطار حائل الدولي, حيث كان في استقبال سموه مدير عام المطارات الشمالية مدير مطار حائل الدولي خالد بن يحيى السيف ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الحكومية والأمنية والتشغيلية العاملة بمطار حائل الدولي .واستهل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن جولته على مرافق المطار وخدماته وتابع سموه الحركة التشغيلية بصالات الركاب " القدوم والمغادرة الداخلية والدولية وصالة إنهاء اجراءات السفر " وجميع مرافق المطار .واستمع سموه لشرح من مدير مطار حائل الدولي خالد بن يحيى السيف عن ابرز التحديات واليات العمل المتخذة لضمان تواصل أعمال التطوير في مطار حائل الدولي بشكل أفضل بإذن الله .وفي ختام الزيارة أعرب نائب أمير منطقة حائل عن شكره للجميع حاثاً على مضاعفة الجهود واستمرار العمل بما يخدم المنطقة وأهلها ويوفر خدمات شاملة للمسافرين من وإلى مطار حائل الدولي .رافق سموه خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم وعدد من المسئولين .// انتهى //16:46ت م0152

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب أمير منطقة حائل يتفقد مطار حائل الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.