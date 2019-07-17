حج / رئيس أدلاء المدينة المنورة يلتقي رئيس مكتب حجاج بروناي



المدينة المنورة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

التقى رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة حاتم بن جفر بالي اليوم, رئيس مكتب شؤون حجاج بروناي دار السلام عبدالله بن محمد ، يرافقه وفد من القائمين على أعمال حجاج بروناي, وذلك بمقر المؤسسة.

وتبادل الجانبان الحديث عن أعمال موسم حج هذا العام 1440هـ ومدى الاستعدادات التي جهزت لخدمة ضيوف الرحمن وحجاج بروناي دار السلام.

وقدم رئيس مكتب شؤون حجاج بروناي جزيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الخدمات الجليلة والجهود الميسرة التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, مشيرًا إلى أن هذا اللقاء أتى بثماره.

كما التقى بمنسوبي المؤسسة الأهلية للأدلاء, مستمعًا لشرح مفصل عن مدى استعدادات المؤسسة للحج وخدمة ضيوف الرحمن بما فيهم حجاج بروناي.

// انتهى //

16:26ت م

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