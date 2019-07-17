حج / رئيس الهلال الأحمر يطلع على استعدادات الهيئة في مدينة الحجاج بمنطقة الجوف



الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

زار معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم فرع الهيئة في منطقة الجوف اليوم، للاطلاع على سير العمل الإسعافي والتطوعي والمشاريع التنموية التي تتبناها الهيئة في المنطقة.

والتقى الدكتور القاسم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، حيث استعرض خلال اللقاء آليات العمل الإسعافي في المنطقة وأبرز التحديات وخطط التطوير التي تتبناها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، وكذلك استعدادات الهيئة في المنطقة لاستقبال موسم الحج.

كما دشن معاليه خلال اللقاء نظام تتبع المركبات ونظام المسعف الإلكتروني, حيث يُعد من البرامج المتطورة في غرفة العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية, ويتميز بسرعة استقبال البلاغات وقبولها وتحديد المسار الأمثل لسيارة الإسعاف، واختيار المستشفى المناسب، وتسجيل بيانات التقرير الإسعافي إلكترونياً، ليساعد المستشفيات على رفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات الإسعافية في أسرع وقت، بالإضافة الى أن البرنامج يعد من مشاريع مبادرة سرعة استجابة الإسعاف للمكالمات الطارئة، ومبادرة رفع ودعم الخدمات الطبية الإسعافية في برنامج التحول الوطني 2020 للهيئة.

واجتمع معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي بمدير عام فرع الهيئة بمنطقة الجوف فيصل بن حواس الشمري ومديري الأقسام، مطلعًا على عرض مرئي تابع خلاله آليات سير العمل الإسعافي وخطط العمل بالمراكز الإسعافية في المنطقة والمراكز الإسعافية الحدودية واستعدادتها لاستقبال الحجاج، مستمعًا إلى شرح مكثف عن برامج التدريب والتطوع وأبرز المستجدات والتحديات وجهود التطوير، وأجرى معاليه جوله شملت إدارات وأقسام فرع الهيئة بالمنطقة.

والتقى الدكتور القاسم خلال زيارته لمنطقة الجوف عدد من الموطنين للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول الخدمات الإسعافية التي تقدمها الهيئة في المنطقة، وإلى شرح عن أبرز التحديات التي تواجههم، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء هذا الوطن في مجال العمل الإسعافي.

وزار معالي الدكتور القاسم مدينة الحجاج في أبو عجرم, مطلعًا على الاستعدادات كافة لاستقبال الحجاج والخطة الإسعافية خلال موسم الحج، كما زار معاليه مركز إسعاف أبو عجرم للاطلاع على جميع التجهيزات اللازمة التي يوفرها المركز وكذلك الخطة الإسعافية.

وفي نهاية الزيارة تفقد معاليه مركز إسعاف دومة الجندل.

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16:17ت م

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