شكرا لقرائتكم شروط برنامج ابتعاث نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-17 شروط برنامج ابتعاث نيوم متابعات الخليج 365 - الرياض يواصل برنامج ابتعاث نيوم – الذي يأتي ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية لشركة نيوم – استقبال طلبات الراغبين في الابتعاث الخارجي وفقاً للشروط التالية: شروط برنامج ابتعاث نيوم أن يكون المرشح قد تخرج من أحد المدارس الثانوية التابعة لأحد المناطق التالية: – منطقة نيوم Advertisements – مدينتي ضباء وحقل وستكون الأولوية في الاختيار لسكان منطقة نيوم. اجتياز الاختبارات العلمية والمهنية والمقابلات الشخصية والمفاضلات الأكاديمية.

استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة بنيوم.

اجتياز البرنامج الإعدادي ما قبل الابتعاث. الشروط العامة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون المتقدم شاغلاً لوظيفة حكومية.

الانتظام الكلي، والتفرغ والإقامة في بلد الابتعاث.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 ولا يزيد عن 22 عاماً.

إنهاء الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)، بتقدير ممتاز، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 90%، أو ما يعادلها. والحصول على شهادة التخرج، والسجل الأكاديمي لنظام المقررات.

ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من ثلاثة أعوام، فلا يقبل من تخرج قبل عام 1437هـ /1438هـ.

أن تكون الشهادة معادلة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة.

الحصول على درجة لا تقل عن 75% في اختباري القدرات، والتحصيلي في نسختهما العربية، أو الإنجليزية، أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحوسبة (CBT). ولن يقبل أي اختبار بديل عنهما.

أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة فقط.

موافقة ولي أمر الطالبة على ابتعاثها ووجود المَحْرَم للطالبة المبتعثة، وسفره معها، وبقاؤه معها حتى انتهاء بعثتها.

أن تكون الجامعة موصى بها في الدرجة والتخصص المطلوب دراسته.

أن تنطبق على المتقدم لوائح وزارة التعليم العامة للابتعاث.

ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على بعثة في الدرجة نفسها.

ألا يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة العلمية التي سيتقدم عليها من داخل المملكة، أو خارجها. أو سبق أن صدر له قرار ابتعاث على الدرجة نفسها.

أن تكون وثائق المتقدم مكتملةً أثناء التسجيل. المستندات والأوراق المطلوبة: صورة من بطاقة الهوية الوطنية للطلاب والطالبات.

صورة من جواز سفر ساري المفعول.

صورة من شهادة الثانوية العامة.

نتيجة الفحص الطبي من مستشفى حكومي. وللتسجيل في برنامج ابتعاث نيوم عبر الرابط التالي: (هنا)









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شروط برنامج ابتعاث نيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.