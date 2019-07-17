- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم سوق الأسهم يغلق مرتفعاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 2.54 نقطة ليقفل عند مستوى 9075.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الصادرات، وزين السعودية، وبترو رابغ، ودله الصحية، وأسمنت القصيم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الدريس، وسلامة، والأهلي للتكافل، والرياض، وسايكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.96% و 2.27% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وزين السعودية، وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والصادرات، والإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 2.27 نقطة ليقفل عند مستوى 3786.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 ألف سهم تقاسمتها 259 صفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.