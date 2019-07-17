شكرا لقرائتكم أربع أغنيات سعودية في أولى حلقات أغانينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-17 أربع أغنيات سعودية في أولى حلقات أغانينا متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني تقدم الإعلامية السعودية سماء سرور الشريف أولى حلقات برنامجها “أغانينا” على إذاعة صوت العرب، وذلك يوم السبت 20 / 7/ 2019 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت المملكة. Advertisements وأوضحت الشريف أنها ستقدم أربع أغنيات سعودية، وسوف تستعرض قصتها من خلال البرنامج. وأضافت أن حلقات البرنامج ستكون من عدة دول وأولها المملكة، وهي حلقات أعدّها فريق كبير ومتميز من إذاعة صوت العرب ضمن خطته الجديدة التي يعمل عليها والبرنامج من إخراج حاتم العجمي.









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