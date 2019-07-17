الشبانة يكرم الإعلاميين العرب

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - واس

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كرم وزير الإعلام رئيس الدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب تركي بن عبد الله الشبانة اليوم، بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامي العربي تحت شعار “القدس في عيون الإعلام”، وذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الـ ٥٠ التي بدأت أعمالها في وقت سابق اليوم.

وتم تسليم الجوائز وشهادات التكريم لعدد من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التي دعمت قضية القدس إعلاميًا، وجاءت أغلبيتها لصالح شخصيات فلسطينية.

وفاز بأفضل مؤسسة إعلامية عربية قدمت أعمالًا تدعم القدس، تليفزيون دولة فلسطين، وبجائزة أفضل شخصية إعلامية قدمت أعمالًا تدعم القدس، كل من الإعلامية الفلسطينية كريستين ريناوي والإعلامي العراقي محمد سلمان الونداوي، والإعلامي الفلسطيني محمد عبد ربه، وعن أفضل مقال صحفي حول عروبة مدينة القدس فاز به كل من “بلاب غيث كسواني”، و”محمود أبو الهيجاء”، كما فازت إذاعة صوت العرب من مصر وإذاعة سلطنة عمان، وشبكة أبو ظبي الإذاعية، بجائزة أفضل برنامج إذاعي حول مدينة القدس.

كما فاز بأفضل برنامج تليفزيوني حول مدينة القدس، تليفزيون دولة فلسطين عن برنامج (صباح الخير ياقدس)، وكأفضل موقع الكتروني عربي يخصص مساحة خاصة لدعم مدينة القدس فاز به موقع الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون الفلسطيني، وأفضل فيلم قصير توثيقي حول القدس فاز به فيلم (القدس تاريخ وقضية) من تليفزيون عدن باليمن، وفيلم (في سياق آخر) لوكالة الأنباء الفلسطينية، وفيلم (قلب العرب) لشبكة الإعلام العراقي، وبالنسبة لأفضل صورة فوتوغرافية حول مدينة القدس والانتهاكات الإسرائيلية تحت عنوان الصورة “القدس .. طفل ينظر إلى المسجد الأقصى من نافذة المدرسة العُمرية” فازت بها وكالة الأنباء الفلسطينية.