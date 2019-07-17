أمانة حفر الباطن توقف المعاملات الورقية

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

وجّه أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي بإيقاف المعاملات الورقية داخل الأمانة، واعتماد المعاملات الإلكترونية، ابتداءً من مطلع الأسبوع القادم.

Advertisements

كما وجّه الغامدي باعتماد التوقيع الإلكتروني للخطابات في نظام الاتصالات الإدارية، واعتماد الفهرس الإلكتروني، وتفعيل قسم الأرشيف الوسيط بإدارة الأرشفة الإلكترونية، والذي يُعنى بحفظ الأساس الورقي للمعاملات ومتابعة طلبات الأساس الورقي مع الإدارات.

من جهة أخرى تعمل الإدارة العامة للاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية على تصدير نسخة من المعاملة للجهات الخارجية، مع إرفاق الأساس الورقي بناءً على طلب الإدارات المعنية، إضافة إلى إدراج نماذج الخطابات المستحدثة على النظام الإلكتروني وفق طلب الإدارات، إلى جانب إشعار المستفيدين برسالة نصية عن إنشاء أو تصدير المعاملات في نظام الاتصالات الإدارية.

ووفقاً للتوجيه شرعت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات في عقد ورش تدريبية والنشر المعرفي بهدف شرح آليات تطبيق النظام وحث الاتصالات الإدارية بالتدشين وتفعيل الأرشفة الإلكترونية، إذ تمت إضافة مميزات وخصائص على نظام الاتصالات الإدارية لتحقيق التوجه الإلكتروني للمعاملات، وتطبيق سياسات ومفهوم أمانة بلا ورق لمنسوبي أمانة حفر الباطن كافة.