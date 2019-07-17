- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم جامعة الطائف تكشف موعد إعلان الشواغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة الطائف تكشف موعد إعلان الشواغر
متابعات الخليج 365 - الطائف
أعلنت جامعة الطائف أنها أجرت عملية ترقية القبول في الجامعة للعام الجامعي الجديد 1440-1441 هـ.
وقالت الجامعة إن عمادة القبول والتسجيل أجرت عملية ترقية القبول بناء على ترتيب الرغبات.
وستقوم الجامعة بالإعلان عن المقاعد الشاغرة للعام الجامعي المقبل، يوم الاثنين ١٩ ذو القعدة ١٤٤٠هـ.
وفيما يلي مواعيد القبول للعام الجامعي 1440/1441هـ بجامعة الطائف
|م
|الاجراء
|التاريخ
|ملاحظات
|مــن
|إلــــى
|1
|فتح البوابة لاستقبال طلبات تجسير الكلية التقنية
|الاحد 14/9/1440هـ
الموافق 19/05/2019م
|السبت 20/9/1440هـ
الموافق 25/05/2019م
|2
|فتح بوابة القبول لطلبات البكالوريوس ودبلوم المجتمع والمنح الداخلية
|الأربعاء 9/10/1440هـ
الموافق 12/06/2019م
|السبت 26/10/1440هـ
الموافق 29/06/2019م
|سيتم الإغلاق الساعة 2ظهراً
|3
|إعلان نتائج تجسير الكلية التقنية
|الخميس 17/10/1440هـ
الموافق 20/06/2019م
|4
|فرز طلبات البكالوريوس ودبلوم المجتمع
|الأحد 27/10/1440هـ
الموافق 30/06/2019م
|الثلاثاء 06/11/1440هـ
الموافق 09/07/2019م
|5
|إعلان نتائج المقبولين وتثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي
|الأربعاء 07/11/1440هـ
الموافق 10/07/2019م
|الأحد 11/11/1440هـ
الموافق 14/07/2019م
|6
|آخر موعد لتثبيت القبول
|الأحد 11/11/1440هـ
الموافق 14/07/2019م
|6
|إعلان نتائج ترقية القبول
|الخميس 15/11/1440هـ
الموافق 18/07/2019م
|الساعة 2ظهراً
|7
|التقديم على المقاعد الشاغرة
|الاثنين 19/11/1440هـ
الموافق 22/07/2019م
|الأربعاء21/11/1440هـ
الموافق 24/07/2019م
|سيتم الإغلاق الساعة 2ظهراً
|8
|تثبت القبول على المقاعد الشاغرة
|الاثنين 26/11/1440هـ
الموافق 29/07/2019م
|الأربعاء28/11/1440هـ
الموافق 31/07/2019م
|سيتم الإغلاق الساعة 2ظهراً
|9
|فتح التحويل الخارجي
|الاثنين 27/11/1440هـ
الموافق 30/07/2019م
|الأربعاء4/12/1440هـ
الموافق 31/07/2019م
|10
|إعلان نتائج التحويل الخارجي
|الثلاثاء19/12/1440هـ
الموافق 20/08/2019م
|11
|تسجيل الجداول للطلبة المقبولين (المستجدين)
|الأربعاء 20/12/1440هـ
الموافق 21/08/2019م
|الاثنين25/11/1440هـ
الموافق 26/08/2019م
|12
|بداية الدراسة
|الأحد02/01/1441هـ
الموافق 01/09/2019م
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الطائف تكشف موعد إعلان الشواغر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.