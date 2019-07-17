“بلومبرج” تكشف حجم العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب إس 400

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

تواصل إدارة ترامب، دراسة إمكانية فرض عقوبات اقتصادية قاسية على تركيا في ظل معاناة اقتصادها، بسبب شرائها أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية إس 400، حسب ما أعلنته وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

وأضافت أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن العقوبات الأمريكية على تركيا كان الأوضح منذ اندلاع الأزمة، لافتة إلى أن الرئيس التركي يسعى بكل الطرق لمنع تطبيق أي عقوبات حتى لا ينهار الاقتصاد التركي.

وحسب الوكالة، فإن خسائر طرد تركيا من برنامج مقاتلات الشبح الأمريكية إف 35 سيكون قاسيًا، مؤكدة أن تركيا واحدة من 4 دول مشاركة في تصنيع المقاتلات الأمريكية، وتشارك فيها 10 شركات تركية وبالتالي سيتم تعليق صنع 900 جزء من الطائرة، كانت ستحقق طلبات بقيمة 9 مليارات دولار خلال سنوات البرنامج.