الان تتابع “بلومبرج” تكشف حجم العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب إس 400 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
تواصل إدارة ترامب، دراسة إمكانية فرض عقوبات اقتصادية قاسية على تركيا في ظل معاناة اقتصادها، بسبب شرائها أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية إس 400، حسب ما أعلنته وكالة “بلومبرج” الأمريكية.
وأضافت أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن العقوبات الأمريكية على تركيا كان الأوضح منذ اندلاع الأزمة، لافتة إلى أن الرئيس التركي يسعى بكل الطرق لمنع تطبيق أي عقوبات حتى لا ينهار الاقتصاد التركي.
وحسب الوكالة، فإن خسائر طرد تركيا من برنامج مقاتلات الشبح الأمريكية إف 35 سيكون قاسيًا، مؤكدة أن تركيا واحدة من 4 دول مشاركة في تصنيع المقاتلات الأمريكية، وتشارك فيها 10 شركات تركية وبالتالي سيتم تعليق صنع 900 جزء من الطائرة، كانت ستحقق طلبات بقيمة 9 مليارات دولار خلال سنوات البرنامج.
كانت هذه تفاصيل خبر “بلومبرج” تكشف حجم العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب إس 400 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.