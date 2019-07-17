السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_مكة المكرمة تدشين مبادرة طريق مكة في مطار قرطاج الدولي بتونس الأسبوع المقبل لتسهيل نقل الحجاج التونسيين للمملكة بعد بإصدار تأشيرات الحج، وأخذ الخصائص الحيوية، والتحقق من الاشتراطات الصحية، وتدقيق جوازات السفر، وفرز وترميز الأمتعة لتيسير استلامها في مواقع إسكانهم بعد وصولهم المملكة.



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