فتح المحلات وقت الصلاة يمثل جدل كبير في المملكة بعد قرار مجلس الوزراء وتغريدة العربية

من المعروف أنه في المملكة العربية السعودية ممنوع فتح المحلات وقت الصلاة وأن من يخالف ذلك يتم معاقبته، وقد أثار قرار مجلس الوزراء السعودي أمس جدل كبير خاصة بعد تغريدة قناة العربية على تويتر وتعليقها عليه، حيث قرر المجلس فتح المحلات التجارية طوال 24 ساعة، وفور صدور القرار نشرت العربية تغريدتها التي أكدت أنه يشمل أوقات الصلاة قبل أن تقوم بحذفها ونشر تغريدة أخرى عن القرار، وقد أثار ذلك جدلاً كبيرًا حيث طالب البعض بالفعل بعدم غلقها وقت الصلاة، بينما أكد البعض على استمرار غلقها.

القرار الحكومي لا يشمل فتح المحلات وقت الصلاة

وتعلقًا على ذلك قال المهندس خالد الدغيثر المسئول السعودي الكبير في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن القرار لا علاقة له مطلقًا بفتح المحلات في أوقات الصلاة وأنه لم يتطرق لهذا الأمر، بل هو يتعلق بالسماح بفتحها طوال الـ 24 ساعة بعد أن كان محدد لها مواعيد معينة، وعن عقوبة أصحاب المحلات الذين لن يقوموا بغلقها وقت الصلاة لم يعلق المسئول السعودي على ذلك، هذا وقد انتشر هاشتاج على تويتر يحمل نفس الاسم وشهد حالة من النقاش الحادة بين السعوديين حول ذلك الأمر، ما بين مطالب باستمرار تطبيقه وآخرون ينادون بالغاءه.

جدير بالذكر أن العديد من الشيوخ السعوديين أكدوا على شرعية عدم فتح المحلات وقت الصلاة، مستهشدين بحديث شريف عن الرسول الكريم صل الله وعليه وسلم، حيث جاء فيما معناه أنه لو كان الأمر بيده لأحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة وهم فيها حتى يخرجوا للصلاة.