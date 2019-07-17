، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9075.55 نقطة ،

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 2.54 نقطة ليقفل عند مستوى 9075.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الصادرات، وزين السعودية، وبترو رابغ، ودله الصحية، وأسمنت القصيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الدريس، وسلامة، والأهلي للتكافل، والرياض، وسايكو فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.96% و2.27%.
وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وزين السعودية، وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك، والصادرات، والإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 2.27 نقطة ليقفل عند مستوى 3786.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 ألف سهم تقاسمتها 259 صفقة.
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 03:56 PM
بتداولات تجاوزت 3 مليارات ريال لأكثر من 120 مليون سهم
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 2.54 نقطة ليقفل عند مستوى 9075.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الصادرات، وزين السعودية، وبترو رابغ، ودله الصحية، وأسمنت القصيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الدريس، وسلامة، والأهلي للتكافل، والرياض، وسايكو فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.96% و2.27%.
وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وزين السعودية، وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك، والصادرات، والإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 2.27 نقطة ليقفل عند مستوى 3786.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 ألف سهم تقاسمتها 259 صفقة.
، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9075.55 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
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