البحرية السعودية تُحبط هجومًا إيرانيًّا على سفينة حربية بريطانية

أحبطت البحرية السعودية، هجومًا إيرانيًّا على سفينة حربية بريطانية كانت في طريقها إلى الخليج العربي للاشتراك في حماية ناقلات النفط في المنطقة. وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية، إلى أن قاربًا غير مأهول مفخخ بالمتفجرات، كان يستهدف المدمرة “HMS Duncan” قبالة سواحل البحر الأحمر.

واكتشفت القوات البحرية السعودية القارب الذي كان يترصد المدمرة، والذي كان يتوقع أن يُحدث فجوة كبيرة في جسم المدمرة في حال نجح في الاتطام بها. ويُتوقع أن الحوثيين المدعومين من قِبَل إيران يقفون خلف القارب المفخخ الموجه عن بُعد. وأشار الضابط البحري السابق في البحرية الملكية البريطانية سيمون وارينغتون إلى أن المليشيات الحوثية وكلاء إيران يقومون بأعمال قذرة ويعدون تهديدًا حقيقًا.