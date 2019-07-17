البحرية السعودية تُحبط هجومًا إيرانيًّا على سفينة حربية بريطانية

أحبطت البحرية السعودية، هجومًا إيرانيًّا على سفينة حربية بريطانية كانت في طريقها إلى الخليج العربي للاشتراك في حماية ناقلات النفط في المنطقة. وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية، إلى أن قاربًا غير مأهول مفخخ بالمتفجرات، كان يستهدف المدمرة “HMS Duncan” قبالة سواحل البحر الأحمر.
واكتشفت القوات البحرية السعودية القارب الذي كان يترصد المدمرة، والذي كان يتوقع أن يُحدث فجوة كبيرة في جسم المدمرة في حال نجح في الاتطام بها. ويُتوقع أن الحوثيين المدعومين من قِبَل إيران يقفون خلف القارب المفخخ الموجه عن بُعد. وأشار الضابط البحري السابق في البحرية الملكية البريطانية سيمون وارينغتون إلى أن المليشيات الحوثية وكلاء إيران يقومون بأعمال قذرة ويعدون تهديدًا حقيقًا.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرية السعودية تُحبط هجومًا إيرانيًّا على سفينة حربية بريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.